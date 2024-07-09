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Создана электронная база данных по случаю 530-летия азербайджанского поэта Физули

Создана электронная база данных по случаю 530-летия азербайджанского поэта Физули В Центральной научной библиотеке (ЦНБ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создана электронная база данных по случаю 530-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.
Kультурная политика
9 июля 2024 г. 16:48
Создана электронная база данных по случаю 530-летия азербайджанского поэта Физули

В Центральной научной библиотеке (ЦНБ) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создана электронная база данных по случаю 530-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммеда Физули.

Об этом сообщает Report со ссылкой на НАНА.

В базу вошла информация о жизни и творчестве Мухаммеда Физули, фотографии, фильм, посвященный 400-летию со дня его смерти, "Кантата Физули", афиша первой оперы Востока "Лейли и Меджнун" и пр.

В выставочном зале Центральной научной библиотеки также организована традиционная выставка "Мухаммед Физули - 530", которая продолжится в течение всего года.

Электронная база данных подготовлена в рамках проекта "Дни Физули" на основе плана мероприятий НАНА по выполнению задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики от 25 января 2024 года "О праздновании 530-летия великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули".

Сельджан Заургызы

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulinin 530 illik yubileyi münasibətilə elektron məlumat bazası yaradılıb

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