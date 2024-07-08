О нас

В Баку и на освобожденных территориях будет проведен осмотр 145 памятников

В Баку и на освобожденных территориях будет проведен осмотр 145 памятников Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия проведет осмотр 145 памятников в Баку и на освобожденных территориях.
Kультурная политика
8 июля 2024 г. 16:22
В Баку и на освобожденных территориях будет проведен осмотр 145 памятников

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия проведет осмотр 145 памятников в Баку и на освобожденных территориях.

Об этом сообщили Report в Госслужбе.

Было отмечено, что состоялось заседание Экспертного совета по определению недвижимых культурных ценностей при Министерстве культуры, посвященное проделанной работе и предстоящим задачам.

Руководитель сектора контроля за охраной памятников отдела охраны культурного наследия Госслужбы Пярвиз Наджафов сообщил, что Экспертному совету были представлены для осмотра на I этапе 6 объектов по городу Баку и 51 объект на освобожденных территориях, на II этапе - 13 памятников, состоящих на государственном учете, и 12 исторически и архитектурно значимых зданий по Бинагадинскому району, на III этапе - 63 строений, предложенных Союзом архитекторов по Сабаильскому району, - в общей сложности 145 памятников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda və azad edilmiş ərazilərdə ümumilikdə 145 abidəyə baxış keçiriləcək

Экслюзивные новости

Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
8 июля 2024 г. 10:23
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
5 июля 2024 г. 13:53
Госслужба: Для реализации зеленых закупок в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
Госслужба: Для реализации "зеленых закупок" в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
4 июля 2024 г. 12:51
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
4 июля 2024 г. 12:06
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
3 июля 2024 г. 18:37
Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi