В Баку и на освобожденных территориях будет проведен осмотр 145 памятников

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия проведет осмотр 145 памятников в Баку и на освобожденных территориях.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия проведет осмотр 145 памятников в Баку и на освобожденных территориях.

Об этом сообщили Report в Госслужбе.

Было отмечено, что состоялось заседание Экспертного совета по определению недвижимых культурных ценностей при Министерстве культуры, посвященное проделанной работе и предстоящим задачам.

Руководитель сектора контроля за охраной памятников отдела охраны культурного наследия Госслужбы Пярвиз Наджафов сообщил, что Экспертному совету были представлены для осмотра на I этапе 6 объектов по городу Баку и 51 объект на освобожденных территориях, на II этапе - 13 памятников, состоящих на государственном учете, и 12 исторически и архитектурно значимых зданий по Бинагадинскому району, на III этапе - 63 строений, предложенных Союзом архитекторов по Сабаильскому району, - в общей сложности 145 памятников.