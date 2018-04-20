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    В Баку состоялся ежегодный Международный фестиваль

    В ходе него студенты университетов Азербайджана имеют возможность ознакомиться с традициями и культурой ряда стран мира

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Баку в Университете АДА состоялся ежегодный Международный фестиваль.

    Как сообщает Report, это традиционное мероприятие проводится уже в седьмой раз. В этом году в нем приняли участие представители 41-ой дипломатической миссии, аккредитованной в Азербайджане.

    К фестивалю подключилась делегация Европейского Союза в Азербайджане. 

    По словам руководителя аппарата Университета АДА Шафаг Мехралиевой, фестиваль превратился в излюбленную традицию для различных общин Баку.

    "Международный фестиваль является олицетворением культурного разнообразия Университета АДА", - отметила она.

    Ежегодно в ходе данного фестиваля студенты из различных университетов имеют возможность ознакомиться с традициями и культурой стран-участниц.

    Отметим, что в Университете АДА в настоящее время обучаются 110 иностранных студентов из 39 стран мира. Часть их получает образование по финансируемой министерством иностранных дел Азербайджана международной стипендиальной программе имени Алимардана Топчубашева. 

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