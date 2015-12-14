В Баку состоится концерт японской традиционной музыки

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится концерт японской музыки "Слияние страны восходящего солнца и страны огней".
Как сообщает Report, концерт, организованный при содействии посольства Японии в Азербайджане, состоится 17 декабря в Международном центре мугама.
На концерте в исполнении японских исполнителей Кикучи Коузан, Цубаки Масанори и Омодаки Акико прозвучит традиционная японская музыка.
15 декабря подобный концерт состоится в Центре культуры имени Гейдара Алиева в Исмаиллинском районе.
Вход на концерт свободный.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости