В Баку состоится концерт японской традиционной музыки

14 декабря, 2015 11:47

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится концерт японской музыки "Слияние страны восходящего солнца и страны огней". Как сообщает Report, концерт, организованный при содействии посольства Японии в Азербайджане, состоится 17 декабря в Международном центре мугама. На концерте в исполнении японских исполнителей Кикучи Коузан, Цубаки Масанори и Омодаки Акико прозвучит традиционная японская музыка. 15 декабря подобный концерт состоится в Центре культуры имени Гейдара Алиева в Исмаиллинском районе. Вход на концерт свободный.