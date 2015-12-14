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    В Баку состоится концерт японской традиционной музыки

    Cостоится концерт японской музыки Слияние страны восходящего солнца и страны огней

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится концерт японской музыки "Слияние страны восходящего солнца и страны огней".

    Как сообщает Report, концерт, организованный при содействии посольства Японии в Азербайджане, состоится 17 декабря в Международном центре мугама.

    На концерте в исполнении японских исполнителей Кикучи Коузан, Цубаки Масанори и Омодаки Акико прозвучит традиционная японская музыка.

    15 декабря  подобный концерт состоится в Центре культуры имени Гейдара Алиева в Исмаиллинском районе.

    Вход на концерт свободный.

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