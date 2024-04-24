Адиль Керимли: Проведение Дней культуры Кыргызстана способствует расширению связей между странами

Проведение Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане способствует расширению связей между двумя странами.

Проведение Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане способствует расширению связей между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, выступая на открытии Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане.

Он отметил, что азербайджанский народ с глубоким уважением относится к творчеству великого сына тюркского мира Чингиза Айтматова и состоявшееся сегодня открытие памятника ему в одном из парков Баку является ярким тому примером.

"Завтра в Центральной библиотеке имени Ахундова состоится масштабное мероприятие с участием известных деятелей науки обеих стран. Кроме того, через несколько дней в Кыргызстане начнутся Дни азербайджанской культуры", - отметил он.