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Адиль Керимли: Проведение Дней культуры Кыргызстана способствует расширению связей между странами

Адиль Керимли: Проведение Дней культуры Кыргызстана способствует расширению связей между странами Проведение Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане способствует расширению связей между двумя странами.
Kультурная политика
24 апреля 2024 г. 20:25
Адиль Керимли: Проведение Дней культуры Кыргызстана способствует расширению связей между странами

Проведение Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане способствует расширению связей между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, выступая на открытии Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане.

Он отметил, что азербайджанский народ с глубоким уважением относится к творчеству великого сына тюркского мира Чингиза Айтматова и состоявшееся сегодня открытие памятника ему в одном из парков Баку является ярким тому примером.

"Завтра в Центральной библиотеке имени Ахундова состоится масштабное мероприятие с участием известных деятелей науки обеих стран. Кроме того, через несколько дней в Кыргызстане начнутся Дни азербайджанской культуры", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli: Qırğızıstan mədəniyyəti günlərinin keçirilməsi ölkələrimizin əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət edir

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