Обнародована программа VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку

Обнародована программа VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Баку 1-3 мая.

Обнародована программа VI Всемирного форума межкультурного диалога на тему “Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие”, который пройдет в Баку 1-3 мая.

Как сообщили Report в министерстве культуры, по поручению президента Ильхама Алиева главой Администрации президента был утвержден План мероприятий.

Основной целью форума является укрепление роли “Бакинского процесса” как важной международной платформы для содействия межкультурному сотрудничеству и диалогу.

Форум пройдет в партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН (UNAOC), Исламской организацией по вопросам науки, образования и культуры (ISESCO) Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) и Всемирной туристской организацией ООН.

В рамках форума, который продлится три дня, запланировано проведение 12 панельных дискуссий и 4 пленарных сессий. Темы для обсуждения включают вопросы образования, молодежи, сохранения культурного наследия, ксенофобии, изменения климата, нелегальной миграции и пр.

В рамках форума также планируется проведение пленарного заседания “Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога” с участием более 100 религиозных лидеров из ряда стран.

Запланирован визит участников форума на освобожденные от оккупации территории, проведение двух специальных панельных сессий в Агдаме и Шуше.

Отметим, что основа форума, являющегося составной частью “Бакинского процесса” по межкультурному диалогу, инициированного президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году, была заложена в 2011 году. Соответствующим распоряжением главы государства (от 27 мая 2011 года) координирующим органом форума определено министерство культуры.