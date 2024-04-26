В Госфильмофонде Азербайджана обнаружен редкий архивный материал

В Государственном фильмофонде Азербайджана обнаружен уникальный архивный материал, связанный с историей азербайджанского кино.

В Государственном фильмофонде Азербайджана обнаружен уникальный архивный материал, связанный с историей азербайджанского кино.

Об этом Report сообщили в фонде.

Фотодокумент, обнаруженный в связи с подготовкой к 130-летию народного артиста, кинорежиссера Рзы Тахмасиба, датируется 1945 годом.

Снимок сделан во время съемок художественного фильма "Аршин мал алан" (реж. Р. Тахмасиб и Н. Лещенко) на Бакинской киностудии. Негатив фотографии на стеклянной основе передан Госфильмофонду из личного архива заслуженного деятеля культуры, фотографа-художника Пярвиза Гулиева.

Отреставрированная фотография, до сих пор не использовавшаяся ни в одном киноисследовании, представлена ​​вниманию общественности на официальном сайте и аккаунтах фонда в социальных сетях.