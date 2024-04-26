В Ташкенте прошла выставка книг азербайджанских авторов

Книги азербайджанских авторов представлены на общереспубликанской традиционной "Неделе книг" в столице Узбекистана Ташкенте.
Как сообщает Report, выставка книг прошла в ташкентской библиотеке "Туран" при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.
Участники мероприятия вначале ознакомились с книгами в фойе библиотеки.
Представитель Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, доктор философских наук Каримулла Маммадзаде дал обширную информацию о книге “Xurshidga yetar boshim” ("Достигну солнца"), которая представляет собой перевод произведений известной азербайджанской поэтессы, дочери карабахского хана Хуршидбану Натаван, переведенной и опубликованной по инициативе Азербайджанского культурного центра.
Отметим, что по инициативе и организации Азербайджанского культурного центра в исторической библиотеке "Туран" Ташкента создан постоянный уголок, посвященный Азербайджану.