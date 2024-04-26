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В Ташкенте прошла выставка книг азербайджанских авторов

В Ташкенте прошла выставка книг азербайджанских авторов Книги азербайджанских авторов представлены на общереспубликанской традиционной "Неделе книг" в столице Узбекистана Ташкенте.
Kультурная политика
26 апреля 2024 г. 15:21
В Ташкенте прошла выставка книг азербайджанских авторов

Книги азербайджанских авторов представлены на общереспубликанской традиционной "Неделе книг" в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает Report, выставка книг прошла в ташкентской библиотеке "Туран" при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Участники мероприятия вначале ознакомились с книгами в фойе библиотеки.

Представитель Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, доктор философских наук Каримулла Маммадзаде дал обширную информацию о книге “Xurshidga yetar boshim” ("Достигну солнца"), которая представляет собой перевод произведений известной азербайджанской поэтессы, дочери карабахского хана Хуршидбану Натаван, переведенной и опубликованной по инициативе Азербайджанского культурного центра.

Отметим, что по инициативе и организации Азербайджанского культурного центра в исторической библиотеке "Туран" Ташкента создан постоянный уголок, посвященный Азербайджану.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan kitabları Özbəkistanda sərgilənib

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