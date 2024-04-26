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Прием в школы музыки и искусства впервые будет осуществляться в электронном формате

Прием в школы музыки и искусства впервые будет осуществляться в электронном формате Впервые прием учащихся в музыкальные, художественные школы и центры Министерства культуры будет осуществляться через единый личный кабинет my.cultural.az.
Kультурная политика
26 апреля 2024 г. 16:47
Прием в школы музыки и искусства впервые будет осуществляться в электронном формате

Впервые прием учащихся в музыкальные, художественные школы и центры Министерства культуры будет осуществляться через единый личный кабинет my.cultural.az.

Как сообщает Report, процесс приема продлится с 6 по 31 мая.

Уведомление о результатах заявления учащегося, а также времени и месте проведения экзамена будет отправлено в личный кабинет кандидата и на его адрес электронной почты.

Успешно прошедшие регистрацию кандидаты смогут принять участие в очных вступительных экзаменах с 5 по 15 июня. Уведомление о результате будет отправлено в личный кабинет кандидата в течение 3 дней после сдачи всех экзаменов. Успешно прошедшие экзамен студенты должны подтвердить обучение через систему в течение 3 дней.

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Версия на азербайджанском языке Musiqi və incəsənət məktəblərinə şagird qəbulu ilk dəfə elektron qaydada aparılacaq

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