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В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Кыргызстана

В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Кыргызстана В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Кыргызстана.
Kультурная политика
24 апреля 2024 г. 19:46
В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Кыргызстана

В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Кыргызстана.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия в Центре Гейдара Алиева открылась выставка, на которой были представлены образцы искусства Кыргызстана, в том числе работы кыргызских художников, различные фотографии, исторические экспонаты.

В рамках Дней культуры посетители получили возможность ознакомиться с национальными костюмами кыргызского народа и блюдами национальной кухни, послушать народную музыку в сопровождении ансамбля кыргызских народных инструментов.

Было отмечено, что автором образцов одежды является модельер-художник Дильбар Ашимбаева.

Затем Дни культуры Кыргызстана продолжились концертной программой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qırğızıstan mədəniyyət günlərinin açılış mərasimi keçirilib

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