В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Кыргызстана

В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Кыргызстана.

В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Кыргызстана.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия в Центре Гейдара Алиева открылась выставка, на которой были представлены образцы искусства Кыргызстана, в том числе работы кыргызских художников, различные фотографии, исторические экспонаты.

В рамках Дней культуры посетители получили возможность ознакомиться с национальными костюмами кыргызского народа и блюдами национальной кухни, послушать народную музыку в сопровождении ансамбля кыргызских народных инструментов.

Было отмечено, что автором образцов одежды является модельер-художник Дильбар Ашимбаева.

Затем Дни культуры Кыргызстана продолжились концертной программой.