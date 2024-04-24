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Олег Амирбеков: Дни культуры Кыргызстана внесут большой вклад в развитие межгосударственных связей

Олег Амирбеков: Дни культуры Кыргызстана внесут большой вклад в развитие межгосударственных связей Дни культуры Кыргызстана, проводимые впервые в Азербайджане, внесут большой вклад в развитие межгосударственных связей.
Kультурная политика
24 апреля 2024 г. 20:10
Олег Амирбеков: Дни культуры Кыргызстана внесут большой вклад в развитие межгосударственных связей

Дни культуры Кыргызстана, проводимые впервые в Азербайджане, внесут большой вклад в развитие межгосударственных связей.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам известный азербайджанский актер театра и кино Олег Амирбеков.

Он отметил, что очень важно укреплять связи между странами в культурно-гуманитарной сфере: "Мы активно и успешно сотрудничаем в сфере культуры. В ходе состоявшейся вчера встречи министров культуры двух стран были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между ведомствами. Скорее всего, будет разработан план культурных мероприятий на ближайшие два-три года".

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Версия на азербайджанском языке Oleq Əmirbəyov: Qırğızıstan mədəniyyəti günləri ölkələrarası əlaqələrə yüksək töhfə verəcək

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