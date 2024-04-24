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Севиль Керимова: Совместные культурные мероприятия с Кыргызстаном будут продолжены

Севиль Керимова: Совместные культурные мероприятия с Кыргызстаном будут продолжены Совместные культурные мероприятия с Кыргызстаном будут продолжены.
Kультурная политика
24 апреля 2024 г. 20:01
Севиль Керимова: Совместные культурные мероприятия с Кыргызстаном будут продолжены

Совместные культурные мероприятия с Кыргызстаном будут продолжены.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам заведующая отделом искусств и нематериального культурного наследия Министерства культуры Севиль Керимова.

Она отметила, что это станет очередным шагом в укреплении связей двух стран: "Мы продолжим проводить совместные культурные мероприятия с Кыргызстаном. Ожидается реализация ряда проектов между музеями, деятелями искусств, представителями культуры. Планируются также новые проекты в рамках ТЮРКСОЙ".

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Версия на азербайджанском языке Sevil Kərimova: Qırğızıstanla həyata keçiriləcək birgə mədəni tədbirlər davam edəcək

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