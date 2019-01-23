В Баку прошла "Мексиканская ночь"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Баку представили блюда мексиканской кухни.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Мексики в Азербайджане, в рамках мероприятия "Мексиканская ночь" гостям была предоставлена возможность открыть для себя Мексику посредством изысканных блюд национальной кухни этой латиноамериканской страны.

Выступая перед гостями посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини отметил, что национальная кухня является наследием, передающимся от поколения к поколению и представляет нематериальную ценность мексиканского народа.

Дипломат отметил, что кухня его страны была занесена ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия в 2010-ом году.

"Можем утверждать, что на сегодняшний день национальная кухня является одним из существенных факторов, привлекающих ежегодно более, чем 39 млн туристов посетить и открыть для себя Мексику", - сказал он.