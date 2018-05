Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Баку проходят мероприятия в связи с международным днем памяти жертв Холокоста.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, с 18 января проходит ряд мероприятий под лозунгом "Память о Холокосте и изучение: наша общая ответственность" (“Holocaust remembrance and education: our shared responsibility”).

Основной целью мероприятия, проводимого совместно представительством ООН в Азербайджане и посольством Израиля в Баку, является показать масштабы Холокоста и распространить информацию, чтобы будущие поколения категорически отказывались от любых видов расизма, жестокости и антисемитизма.

Было отмечено, что 23 января в Университете ADA состоится открытие выставки "Вне обязательств: дипломаты, признанные среди наций справедливыми" (“Beyond Duty: Diplomats Recognized as Righteous Among the Nations”). Выставка из 29 постеров повествует о 10 дипломатах, которые в различных странах мира спасали жизни евреев. 25 января в зале заседаний Университета ADA аккредитованные в Баку дипломаты обсудят поднятый выставкой вопрос: "Политика или культура". В панельных обсуждениях примут участие проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, азербайджанский представитель департамента общественной информации ООН Рашад Гусейнов, заместитель главы израильской миссии в Азербайджане Авитал Росенберг, посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб, посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори, посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, посол Польши в Азербайджане Марек Цалка.

24 и 26 января в список мероприятий входит показ документального фильма "Дети Холокоста" ("Children of the Holocaust"). Фильм с элементами анимации и интервью, передает детские воспоминания жертв Холокоста, рассказывает об их побеге из фашисткой Германии в Англию, адаптации к жизни в Англии.

Во время мероприятий, также будет представлена подготовленная Хьюстонским музеем Холокоста выставка “Проект бабочки: Вспомните детей Холокоста!" ("The Butterfly Project: Remember the Children of the Holocaust").