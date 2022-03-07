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В Баку презентован международный проект по гендерному равенству

В Баку презентован международный проект по гендерному равенству Посольство Латвии в сотрудничестве с офисом Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане и посольством Норвегии в Анкаре организует Международный проект современного искусства "О" по гендерному равенству как продолжение проекта "Девичья башня. Быт
Kультурная политика
7 марта 2022 г. 17:45
В Баку презентован международный проект по гендерному равенству

Посольство Латвии в сотрудничестве с офисом Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане и посольством Норвегии в Анкаре организует Международный проект современного искусства "О" по гендерному равенству как продолжение проекта "Девичья башня. Быть женщиной".

Как передает Report, в открытии проекта приняли участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, известный французский фотожурналист Реза Дегати, художница Сабина Шихлинская.

В рамках проекта планируется проведения ряда мероприятий, в том числе показ фильмов, а также проведение конференции, посвященных вопросам гендерного равенства в современном обществе.

По словам резидента-координатора ООН, она очень рада представить этот проект о силе женщин в мире в преддверии 8 марта .

"ООН совместно с Азербайджаном организует множество проектов, которые посвящены женщинам и их правам. В постконфликтной ситуации участие женщин особо важно. Необходимо, чтобы их голоса были услышаны", - заявила В. Андреева.

По словам фотожурналиста Резы Дегати, чаще всего в результате войн и вооруженных конфликтов страдают именно женщины и дети. Он призвал активизировать усилия по увеличению роли женщин в обществе и в процессе принятия решений.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gender bərabərliyi üzrə beynəlxalq layihənin təqdimatı keçirilib
Версия на английском языке International project on gender equality presented in Baku

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