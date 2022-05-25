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В Баку открылась выставка картин немецкого художника Отто Хольта

В Баку открылась выставка картин немецкого художника Отто Хольта Посольство Германии проводит в Баку вернисаж выставки "Отто Хольт – послевоенная живопись начала 1920-х годов".
Kультурная политика
25 мая 2022 г. 13:03
В Баку открылась выставка картин немецкого художника Отто Хольта

Посольство Германии проводит в Баку вернисаж выставки "Отто Хольт – послевоенная живопись начала 1920-х годов".

Как передает Report, в открытии принял участие посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

По словам посла, период расцвета творчества немецкого художника, скульптора и керамиста Отто Хольта пришелся на очень непростые годы, однако художник смог отобразить реалии того периода через свои картины. "Сегодняшняя выставка показывает трудности Первой мировой войны и ее последствия. Картины Хольта очень знамениты и представлены по всей Германии", добавил В. Маниг.

На выставке, которая продлится до 9-го июня, представлено около 50 работ немецкого художника.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts exhibition by German artist Otto Holt
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda alman rəssam Otto Holtun sərgisi açılıb

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