В Азербайджане стартовал II фестиваль гурамы

27 июля в Азербайджане стартовал II фестиваль гурамы.

27 июля в Азербайджане стартовал II фестиваль гурамы.

Как передает Report, II Национальный фестиваль гурамы проходит на территории Ичеришехер.

Гурама – это вид рукоделия, оригинальной лоскутной техники, где по принципу мозаики из кусочков разноцветной ткани сшивается цельное полотно, а из него – какое-либо изделие.

Мероприятие, организованное Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Исполнительной властью города Баку, а также министерствами культуры и науки и образования Азербайджана, началось с шествия.

Участники шествия – туристы, жители древнего города и сотрудники управления – презентовали изготовленное ими лоскутное полотно.

Отметим, что II Национальный фестиваль гурамы охватит Баку и регионы. В программу фестиваля вошло открытие выставки "Традиционная гурама", проведение мастер-классов, организация ярмарок-продаж изделий ручной работы мастеров по изготовлению гурамы, демонстрация гурамы из фондовых коллекций, а также изделий ручной работы мастеров-любителей.