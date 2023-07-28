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В Азербайджане стартовал II фестиваль гурамы

В Азербайджане стартовал II фестиваль гурамы 27 июля в Азербайджане стартовал II фестиваль гурамы.
Kультурная политика
28 июля 2023 г. 12:51
В Азербайджане стартовал II фестиваль гурамы

27 июля в Азербайджане стартовал II фестиваль гурамы.

Как передает Report, II Национальный фестиваль гурамы проходит на территории Ичеришехер.

Гурама – это вид рукоделия, оригинальной лоскутной техники, где по принципу мозаики из кусочков разноцветной ткани сшивается цельное полотно, а из него – какое-либо изделие.

Мероприятие, организованное Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Исполнительной властью города Баку, а также министерствами культуры и науки и образования Азербайджана, началось с шествия.

Участники шествия – туристы, жители древнего города и сотрудники управления – презентовали изготовленное ими лоскутное полотно.

Отметим, что II Национальный фестиваль гурамы охватит Баку и регионы. В программу фестиваля вошло открытие выставки "Традиционная гурама", проведение мастер-классов, организация ярмарок-продаж изделий ручной работы мастеров по изготовлению гурамы, демонстрация гурамы из фондовых коллекций, а также изделий ручной работы мастеров-любителей.

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Версия на английском языке Фото2nd National Gurama Festival gets underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda II Milli Qurama Festivalına start verilib

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