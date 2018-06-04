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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Анкаре прошло мероприятие "Азербайджанские ночи".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Турции, мероприятия прошли в рамках "9-х Международных Традиционных Празднований Рамазана" в столичном муниципалитете Кечиорен.

На мероприятии, на котором участвовали официальные лица Турции, представители мэрии Анкары, были представлены блюда, произведения ремесленников, национальные танцы Азербайджана.

Мероприятие организовано при поддержке исполнительной власти Сумгаита и посольства Азербайджана в Турции.