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    В Анкаре прошло мероприятие "Азербайджанские ночи"

    © Embassy of Azerbaijan in Turkey

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Анкаре прошло мероприятие "Азербайджанские ночи".

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Турции, мероприятия прошли в рамках "9-х Международных Традиционных Празднований Рамазана" в столичном муниципалитете Кечиорен.

    На мероприятии, на котором участвовали официальные лица Турции, представители мэрии Анкары, были представлены блюда, произведения ремесленников, национальные танцы Азербайджана.

    Мероприятие организовано при поддержке исполнительной власти Сумгаита и посольства Азербайджана в Турции. 

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