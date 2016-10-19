В Агстафе сдан в эксплуатацию Музыкальный центр

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Музыкального центра в городе Агстафа.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

В последние годы в регионах создается новая культурная инфраструктура современного типа. Это ясно проявляется в реконструкции и строительстве объектов культуры и искусства. В этом ряду важное место занимает построенный в современном стиле Музыкальный центр в Агстафе.

Отметим, что этот центр был создан в 1970 году и до сегодняшнего дня функционировал в вспомогательных и хозяйственных помещениях полной средней школы номер 1. В новом здании созданы всесторонние условия для глубокого освоения нашей богатой музыки, музыкальных инструментов. Строительство Музыкального центра также считается важным проектом с точки зрения эффективной организации досуга детей, являющихся нашим будущим. В построенном со вкусом здании особое внимание было уделено качеству выполненных работ. На прилегающей к зданию территории проведена работа по благоустройству и озеленению, заложен парк, создана открытая концертная площадка, установлены системы орошения и освещения территории.

Здание центра построено в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 30 июня 2014 года. Здание центра на 300 ученических мест, построенного в форме древнего музыкального инструмента уд, состоит из 3 этажей. В фойе здания установлен бюст великого лидера Гейдара Алиева, фотостенд, отражающий поездки общенационального лидера и главы государства Ильхама Алиева в район и их внимание к сфере культуры. В центре также вывешены портреты выдающихся композиторов Азербайджана. В новом здании имеются 39 классных комнат, помещений для групп и занятий. В распоряжение учащихся будут также представлены зал для хора, библиотека и кухня-кафе.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в центре условиями.

Глава государства был проинформирован о том, что в настоящее время в Агстафинском городском музыкальном центре работают 90 преподавателей и обучаются 269 учащихся. Срок обучения здесь составляет 5 или 7 лет. В учебном заведении создан современный концертный зал на 400 мест. Центр оснащен новыми музыкальными инструментами и инвентарем. Здание, общая площадь застройки которого составляет около 2400 квадратных метров, оснащено центральной отопительной системой, установлена современная вентиляционная система.