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    ТЮРКСОЙ предложил совместно отпраздновать 25-летие независимости тюркоязычных государств

    Генсек организации провел встречу с премьер-министром Кыргызстана

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял генерального секретаря Международной организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом заявили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

    Дюсен Касеинов рассказал о текущей деятельности организации и планах на будущее, в частности о том, что ТЮРКСОЙ выступает с инициативой о совместном праздновании 25-летия независимости тюркоязычных государств. Он напомнил, что ТЮРКСОЙ занимается сохранением, изучением и популяризацией на международном уровне общих духовных ценностей и историко-культурного наследия тюркоязычных народов.

    Жээнбеков высоко оценил работу ТЮРКСОЙ по укреплению международного сотрудничества.

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