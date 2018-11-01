Состоялось I заседание рабочей группы, созданной в связи с изучением материалов, распространенных в СМИ об обнаружении останков Микаила Мушфига

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 1 ноября при руководителе Администрации президента Рамизе Мехтиеве состоялось первое совещание рабочей группы, созданной по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с изучением материалов, распространенных в средствах массовой информации об обнаружении останков поэта Микаила Мушфига.

Как сообщает Report, в совещании приняли участие помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фарах Алиева, президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде, министр здравоохранения Огтай Ширалиев, министр культуры Абульфас Гараев, начальник Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, вице-президент НАНА Иса Габиббейли, директор Института истории НАНА Ягуб Махмудов, начальник Национального архивного управления Аскер Расулов и секретарь Союза писателей Чингиз Абдуллаев.

На заседании рабочей группе в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева были даны поручения по изучению информации, опубликованной в СМИ в связи с обнаружением останков Микаила Мушфига, исследованию соответствующих архивных материалов, проведению ДНК-анализа предположительно принадлежащих поэту останков и проведению других необходимых мероприятий.

Президенту Азербайджана и общественности страны будет регулярно доложено о работе, проделанной рабочей группой и достигнутых результатах.