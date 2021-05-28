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Скончалась заслуженная артистка Зохра Абдуллаева

Скончалась заслуженная артистка Зохра Абдуллаева Скончалась певица, заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева.
Kультурная политика
28 мая 2021 г. 12:21
Скончалась заслуженная артистка Зохра Абдуллаева
Зохра Абдуллаева

Скончалась певица, заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева.

Как сообщает Report, об этом сообщил Гаджи Нуран Гусейнов.

Согласно сообщению, страдающая склеродермией З.Абдуллаева скончалась в возрасте 68 лет.

Зохра Абдуллаева родилась 16 декабря 1952 года в Шуше. Ранее работала солисткой ансамбля "Lalə qızlar ansamblı", а позже - Азербайджанской государственной филармонии.

Зохра Абдуллаева стала известна своими дуэтами с Мамедбагиром Багирзаде.

Кроме того, она исполняла народные и композиторские песни, мугамы. Она представляла азербайджанскую музыку в тридцати странах мира.

Была госпитализирована некоторое время назад.

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Версия на азербайджанском языке Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva vəfat edib

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