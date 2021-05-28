Умерла заслуженная артистка Зохра Абдуллаева

Умерла певица, заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева.
Как сообщает Report, об этом сообщил Гаджи Нуран Гусейнов.
Согласно сообщению, страдающая склеродермией З.Абдуллаева скончалась в возрасте 68 лет.
Зохра Абдуллаева родилась 16 декабря 1952 года в Шуше. Ранее работала солисткой ансамбля "Lalə qızlar ansamblı", а позже - Азербайджанской государственной филармонии.
Зохра Абдуллаева стала известна своими дуэтами с Мамедбагиром Багирзаде.
Кроме того, она исполняла народные и композиторские песни, мугамы. Она представляла азербайджанскую музыку в тридцати странах мира.
Была госпитализирована некоторое время назад.