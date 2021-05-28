Умерла заслуженная артистка Зохра Абдуллаева

Умерла певица, заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева.

Умерла певица, заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева.

Как сообщает Report, об этом сообщил Гаджи Нуран Гусейнов.

Согласно сообщению, страдающая склеродермией З.Абдуллаева скончалась в возрасте 68 лет.

Зохра Абдуллаева родилась 16 декабря 1952 года в Шуше. Ранее работала солисткой ансамбля "Lalə qızlar ansamblı", а позже - Азербайджанской государственной филармонии.

Зохра Абдуллаева стала известна своими дуэтами с Мамедбагиром Багирзаде.

Кроме того, она исполняла народные и композиторские песни, мугамы. Она представляла азербайджанскую музыку в тридцати странах мира.

Была госпитализирована некоторое время назад.