Руководитель Союза художников Азербайджана удостоен премии СНГ "Звезда Содружества"

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Народный художник, руководитель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов удостоен премии СНГ "Звезда Содружества".

Как сообщает Report, Совет по присуждению Межгосударственной премии "Звезды Содружества" сегодня объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ. На соискание высокой награды претендовали 12 номинантов из 8 стран.

Премия "Звезды Содружества" ежегодно присуждается представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом. Размер премии – 2 млн рублей (59,2 тысяч манатов) .

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Москве в декабре в дни работы Форума творческой и научной интеллигенции государств СНГ.