Казахстанский эксперт: Включение очередного памятника истории Азербайджана в список ЮНЕСКО - несомненная победа

"Дворец шекинских ханов на столько богат росписями и орнаментами, что по ним можно изучить половину нашей истории".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов на пресс-конференции "Шеки в списке ЮНЕСКО: значение и перспективы".

Историк отметил, что дворец шекинских ханов также важен с точки зрения доказательства принадлежности к азербайджанской культуре многих вещей: "Ярким примером может служить изображение азербайджанцев в чухе, которую в России по ошибке называют "черкеской".

"Сколько раз ложно утверждали, что в отношениях Азербайджана и ЮНЕСКО были или возникли проблемы. Но проведение такого масштабного мероприятия в Баку и внесение исторического центра Шеки и Ханского дворца доказывает обратное",- уверен Р. Гусейнов.

По словам историка, данное решение было ударом для армянских пропагандистов, фальсифицирующих историю.

"Представьте себе, что до сих пор в список ЮНЕСКО от Армении включены только церкви. Кроме того, несколько лет назад они хотели выдвинуть кандидатуру албанского Гандзасарского монастыря, находящегося на территории оккупированного Нагорного Карабаха. Но, посетив этот азербайджанский комплекс, эксперты ЮНЕСКО стали свидетелями масштабных фальсификаций и видоизменений. Таким образом, он не был включен даже в предварительный список организации",- заключил он.

В свою очередь, известный казахстанский историк Арман Сулейменов также подчеркнул, что признание мировым сообществом культурного и исторического наследия Азербайджана станет также катализатором развития как региона, так и самого города Шеки.

"Это была большая, важная и нужная работа. То, что очередной памятник истории Азербайджана был включен в список ЮНЕСКО - это несомненно победа. Шеки достоин этого. Это одна из страниц богатой истории Азербайджана. Так как, без культурного образования мы не сможем реализовать правильную и стойкую государственность",- подытожил эксперт.