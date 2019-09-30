Ректор: Во ВГИК учатся десятки азербайджанских студентов и выходят из этих стен большими мастерами

"Во ВГИК учились и учатся десятки азербайджанских студентов и выходят из этих стен большими мастерами". Об этом корреспонденту российского бюро Report заявил ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Владимир Малышев.

Малышев рассказал о проведении в столице Азербайджана Дней Всероссийского государственного института кинематографии: "Меня радует не только наше прошлое, но и настоящее. Буквально недавно в Баку прошли «Дни ВГИК»: мы встречались со студентами, провели общие занятия, мастер-классы. Также мы заключили с Азербайджаном соглашение о сотрудничестве и будем его развивать".

"Азербайджанские студенты принимали участие в Международной летней киношколе ВГИК. Также недавно мы давали большое интервью для азербайджанской газеты. Это все происходит в жизни, а не на бумаге. Мы уважаем друг друга, стремимся друг к другу и очень надеемся, что в будущем, в одной съемочной группе будем снимать мировые шедевры", - заключил ректор.

Игбал Рустамов