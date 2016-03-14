 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Посол Франции: Отношения с Азербайджаном в сфере культуры активно развиваются

    Посольство планирует провести в Баку крупную выставку полотен известных французских художников в следующем году

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией в сфере культуры активно развиваются".

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Франции в Баку Аурелия Буше.

    "Мы намерены и в дальнейшем развивать эти отношения, в частности и в молодежном контексте", - заявила А.Буше.

    По ее словам, в рамках Дней франкофонии в этом году будут показаны современные франкоязычные фильмы для молодежи производства Швейцарии, Бельгии, Франции, Румынии и Египта.

    "В рамках Дней франкофонии мы намерены проводить большое количество конкурсов среди школьников страны, в том числе и конкурсы переводчиков. Мы считаем, что если хотим сближения народов Франции и Азербайджана, то для этого дети, молодежь, будущие профессионалы должны владеть несколькими иностранными языками, в том числе и французским", - сказала она.

    Дипломат подчеркнула, что у посольства большие планы по поводу проведения большой выставки полотен известных французских художников в  Баку в следующем году.

    "Выставка будет проведена в рамках сотрудничества Азербайджана с самыми крупными французскими заведениями, в том числе музеями, то есть мы готовимся к большому проекту". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi