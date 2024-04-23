Координатор TRT-Avaz: В Турции могут снять сериал о Второй Карабахской войне

В Турции могут снять сериал о Второй Карабахской войне.

В Турции могут снять сериал о Второй Карабахской войне.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report сообщил координатор телеканала TRT-Avaz Седат Сагыркая.

По его словам, уже есть несколько готовых сценариев для данного сериала. Вопрос также обсуждался на III кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата", который был организован в 2023 году в Баку, добавил он.

"При создании сериала авторы учитывают также риски касательно его прибыльности. Например, TRT и другие телеканалы, финансирующие съемки сериалов, стремятся получить высокий рейтинг в обмен на вложенные средства. Я знаю, что вопрос о съемках сериала на тему Второй Карабахской войны уже обсуждается, ведутся определенные работы. Уверен, что данный сериал будет снят и он станет историческим. Если TRT возьмется за этот проект, TRT-Avaz с удовольствием включит его в эфир, как и другие каналы медиахолдинга TRT. Наша цель - освещать все успешные проекты, связанные с тюркским миром", - сказал Сагыркая.

С полной версией интервью с Седатом Сагыркая можно ознакомиться по ссылке.