Азербайджан получил приглашение на международный культурный форум

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку продолжаются встречи.

В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку продолжаются встречи.

Как сообщили Report в министерстве культуры Азербайджана, сегодня состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой.

Приветствуя российского коллегу, министр выразил удовлетворение развитием культурных связей между двумя странами. Было отмечено, что в последние годы взаимные гастроли художественных коллективов двух стран, сотрудничество и обмен опытом в различных сферах культуры приобрели интенсивный характер.

Выразив благодарность за встречу, министр культуры России Ольга Любимова высоко оценила важность форума, отметив, что на мероприятии обсуждаются актуальные темы.

В ходе беседы было отмечено, что азербайджано-российские культурные связи имеют давнюю историю и глубоко укоренившиеся традиции. Состоялся обмен мнениями по поводу Дней российской культуры, которые планируется провести в Азербайджане в ближайшем будущем. Российский министр пригласил нашу страну на X Санкт-Петербургский международный культурный форум, который состоится в сентябре этого года.

На встрече также обсуждались обмен студентами по художественному образованию между двумя странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.