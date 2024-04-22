В Центре Гейдара Алиева прошел День итальянского дизайна

В Центре Гейдара Алиева прошел День итальянского дизайна.

В Центре Гейдара Алиева прошел День итальянского дизайна.

Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Италии в Азербайджане совместно с Итальянским торговым агентством (ИТА) в Баку.

На открытии со вступительной речью выступил посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури, который отметил, что дизайн для итальянцев является состоянием их бытия.

"Сегодня мы также отмечаем день бренда “Made in Italy”. Это работа, которую мы всегда выполняем со страстью, вкладывая в нее частицу культуры Италии", - отметил посол.

Итальянский дипломат также с сожалением отметил, что сегодняшнее мероприятие станет одним из последних с его участием в Баку, поскольку он завершает свою дипмиссию в стране.

Клаудио Таффури подчеркнул, что три года, проведенные в Баку, навсегда останутся в его памяти: "Я должен сказать, что с первого дня почувствовал себя здесь как дома".

Исполнительный директор итальянского консорциума ArtCloud Network International, который занимается сохранением и приумножением исторического и культурного наследия во всем мире, Фабрицио Конти рассказал о вкладе в процесс восстановления Карабахского региона Азербайджана.

"Вдохновением на работу в Карабахе стал простой фрукт гранат. С февраля 2021 года я провел в Агдаме более 300 дней. Когда-то там проживало 40 000 человек, а теперь остались только руины", - сказал он.

По словам Ф. Конти, для сохранения памяти о произошедшем в Агдаме там будет создан музей истории, в котором будут экспонироваться кадры города как до, так и после оккупации, также в Агдаме будут сохранены некоторые из руин.

"В центре города будет расположен большой мемориальный парк", - сказал он.

Завершился День итальянского дизайна показом мод с участием люксовых брендов Италии в Азербайджане.