Первая леди взяла на себя расходы по изготовлению надгробного памятника Мусе Ягубу

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева взяла на себя расходы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу.

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева взяла на себя расходы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу.

Об этом Report сообщила дочь народного поэта Ягут Ягубова.

По ее словам, 1 июля связались с их семьей: "Нам сказали ничего не делать, Мехрибан ханум взяла на себя решение этого вопроса. Работа уже началась".

Отметим, что М. Ягуб скончался 7 мая в селе Буйнуз Исмаиллинского района. Его похоронили на сельском кладбище, рядом с женой.