 Наверх

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с армянкой

​Народный артист АзербайджанаЮсиф Эйвазов отказался выступать на одной

Народный артист Азербайджана, всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Манташян, сообщает “Report” со ссылкой на Forumopera.com.

“Мероприятие должно состояться 7 февраля, армянская певица не будет принимать в нем участие. Тенор победил и сопрано попросили удалиться”, - пишет автор заметки Лоран Бюри.

Отметим, что 7 февраля артисты должны были принять участие в открытии знаменитого Дрезденского оперного бала.

Игбал Рустамов

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!