Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с армянкой

Народный артист Азербайджана, всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Манташян, сообщает “Report” со ссылкой на Forumopera.com.

“Мероприятие должно состояться 7 февраля, армянская певица не будет принимать в нем участие. Тенор победил и сопрано попросили удалиться”, - пишет автор заметки Лоран Бюри.

Отметим, что 7 февраля артисты должны были принять участие в открытии знаменитого Дрезденского оперного бала.

Игбал Рустамов