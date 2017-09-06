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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ На фестивале документальных фильмов в Баку будет продемонстрировано около 40 фильмов.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис.

"Идея о проведении фестиваля толерантности пришла мне в голову во время поездки в Аргентину, где в аэропорту я столкнулся со множеством представителей различных этнических групп, которые считают своим домом Аргентину. Сосуществование такого разнообразия этносов и представителей различных вероисповеданий означает победу толерантности в Аргентине. И я подумал, что хорошо было бы организовать фестиваль толерантности в такой же открытой, как Аргентина, стране – в Азербайджане", - заявил временный поверенный.

По его словам, в рамках фестиваля европейской толерантности IMAGINE в первую очередь состоятся различные концерты, будут продемонстрированы разные танцы, спектакли и ряд других мероприятий.

"Наряду с этим впервые в Баку пройдет фестиваль документального кино - DocuBaku", - добавил Д.Даниилидис.

Он также отметил, что в рамках фестиваля состоится международный кинофестиваль, организованный институтом Адама Мицкевича, посвященный "социальным преобразованиям".

По словам временного поверенного, в мероприятии примут участие различные известные кинорежиссеры, которые намерены организовать мастер-классы для начинающих специалистов.

"Мы хотим показать, какие проблемы в экономической, политической, социальной сферах сегодня существуют в Европе", - подчеркнул Д.Даниилидис.

По его словам, на данный момент принято решение о демонстрации 40 фильмов, однако их количество может вырасти.

"Планируется показ в различных кинотеатрах, кафе и даже библиотеках города для охвата самой различной аудитории. В день примерно от 3 до 6 мест будут демонстрироваться фильмы", - сказал временный поверенный, добавив, что вход на показы бесплатный.

Фестиваль европейской толерантности IMAGINE пройдет в Баку 12-20 октября.

Сам фестиваль IMAGINE организовывается в рамках совместного сотрудничества представительства Евросоюза в Азербайджане, аккредитованных в Азербайджане посольств стран-членов структуры, "Park Cinema", "Landmark Hotel", "DocuBaku", "United Cultures", Baku Media Centre, YARAT и при содействии "Turkish Airlines".