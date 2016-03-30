Министр: Не может быть и речи о проведении серьезных сокращений в процессе формирования региональных управлений

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Не может быть и речи о проведении серьезных сокращений в процессе формирования региональных управлений".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев, комментируя подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "Об усовершенствовании структуры министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики".

По его словам, речь идет о процессе усовершенствования госуправления в Азербайджане: "Данные реформы касаются не только нашей, но и других сфер. Скорее всего, это откроет новые возможности для более рационального использования азербайджанским государством новых методов управления. Согласно подписанному президентом распоряжению, будет ликвидировано около 60-ти действующих в республике районных отделов, а на их месте создадут 15 региональных управлений".

"Необходимо рационально использовать финансы, не допустить лишних расходов, использовать средства по назначению. Это является для нас приоритетом. Процесс продлится до конца года, будут произведены все необходимые работы и с 1 января все региональные управления начнут действовать в полную силу", - сказал министр.