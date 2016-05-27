​Министр культуры и туризма выразил отношение к вопросу сноса исторических памятников на бывшей Советской

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев выразил отношение к сносу в рамках проекта благоустройства Баку исторических памятников на бывшей Советской.

Как сообщает Report, на передаче "QəbuldASAN" на радиостанции "ASAN radio" А.Гараев сказал, что не только в Баку, но и во всем мире при усовершенствовании транспортной системы, благоустройстве города возникали и будут возникать некоторые противоречия: "Мы должны смириться с этим. Я родился и вырос в Баку и люблю эти здания не меньше, чем другие столичные жители. Что же касается вопроса сноса исторических памятников на Советской, существует составленный в 2001 году список, связанный с охраной исторических памятников. Некоторые здания были включены в список необдуманно, а некоторые вообще не существовали в тот период. По распоряжению президента Ильхама Алиева у нас была создана новая служба, которая в течение двух лет занималась составлением нового списка. Мы обеспечили вопрос включения в список дополнительных мест".

А.Гараев подчеркнул, что министерство культуры и туризма дало согласие на снос на Советской лишь зданий местного значения, срок эксплуатации которых истек.

Он заявил, что расположенное на территории Советской здание Союза архитекторов Азербайджана сноситься не будет.