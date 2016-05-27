​Министр культуры и туризма выразил отношение к вопросу сноса исторических памятников на бывшей Советской

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев выразил отношение к сносу в рамках проекта благоустройства Баку исторических памятников на бывшей Советской.
Как сообщает Report, на передаче "QəbuldASAN" на радиостанции "ASAN radio" А.Гараев сказал, что не только в Баку, но и во всем мире при усовершенствовании транспортной системы, благоустройстве города возникали и будут возникать некоторые противоречия: "Мы должны смириться с этим. Я родился и вырос в Баку и люблю эти здания не меньше, чем другие столичные жители. Что же касается вопроса сноса исторических памятников на Советской, существует составленный в 2001 году список, связанный с охраной исторических памятников. Некоторые здания были включены в список необдуманно, а некоторые вообще не существовали в тот период. По распоряжению президента Ильхама Алиева у нас была создана новая служба, которая в течение двух лет занималась составлением нового списка. Мы обеспечили вопрос включения в список дополнительных мест".
А.Гараев подчеркнул, что министерство культуры и туризма дало согласие на снос на Советской лишь зданий местного значения, срок эксплуатации которых истек.
Он заявил, что расположенное на территории Советской здание Союза архитекторов Азербайджана сноситься не будет.
Aynur OsmanqızıАвтор новости