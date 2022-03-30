Мэр Бурсы встретился с главами делегаций стран ТЮРКСОЙ

Мэр турецкой Бурсы Алинур Акташ провел встречу с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Дюсеном Касеиновым и главами делегаций, прибывшими на внеочередное заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

Мэр турецкой Бурсы Алинур Акташ провел встречу с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Дюсеном Касеиновым и главами делегаций, прибывшими на внеочередное заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

Как передает командированный в Бурсу сотрудник Report, на встрече принял участие и министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

В ходе встречи мэр города Алинур Акташ отметил, что Бурса, как один из крупнейших промышленных городов, имеет особое значение для Турции, а также для истории этой страны.

Генсек ТЮРКСОЙ, напомнив, что в Бурсе сегодня состоялась церемония открытия координационного центра культурной столицы тюркского мира-2022, поблагодарил администрацию города за организацию данного мероприятия.

"Надеемся, что в будущем в году такое же событие сможем организовать в Шуше", добавил он.

Встреча завершилась памятным фото и вручением подарков.

Отметим, что внеочередное заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ пройдет 31 марта в городе Бурса.