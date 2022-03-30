В Бурсе состоялась церемония открытия координационного центра культурной столицы тюркского мира в 2022 году

Состоялась церемония открытия координационного центра "Бурсы- культурной столицы тюркского мира в 2022 году".

В турецкой Бурсе состоялась церемония открытия координационного центра культурной столицы тюркского мира в 2022 году.

Как передает командированный в Бурсу сотрудник Report, в ней приняли участие прибывшие в Бурсу на внеочередное заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ министры культуры тюркоязычных стран, в том числе министр культуры Азербайджана Анар Керимов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, представители администрации города и другие.

"Бурса - это город-история, который собрал в себе жемчужины архитекторы, город, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявил на церемонии мэр Бурсы Алинур Атташ. Он отметил, что в следующем году культурной столицей тюркского мира станет Шуша.

Также состоялось открытие фотовыставки, посвященной деятельности ТЮРКСОЙ за эти годы, и выступление национальных ансамблей тюркоязычных стран.

Кроме того главы делегаций стран ТЮРКСОЙ приняли участие в мероприятии по случаю празднования Новруза, прыгали через костер.

Отметим, что внеочередное заседание Постоянного совета ТЮРКСОЙ пройдет 31 марта в городе Бурса.