Латвия намерена развивать культурное сотрудничество между членами EUNIC и Азербайджаном

Латвия намерена дальше развивать культурное сотрудничество между членами Кластера Объединения институтов культуры стран Европейского союза (European Union National Institutes for Culture) и Азербайджаном.

Латвия намерена продолжать развивать культурное сотрудничество между членами Кластера Объединения институтов культуры стран Европейского союза (European Union National Institutes for Culture) и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом журналистам заявила советник посольства Латвии в Азербайджане Виа Буша.

"Мы рады тому, что за время нашего председательства в кластере появилось больше новых членов, ассоциированных членов – посольства Грузии, Молдовы, а Украина стала партнером. Это означает, что мы сможем проводить больше мероприятий по продвижению нашей культуры, строить культурные мосты между нашими странами и Азербайджаном", - сказала В. Буша.

По ее мнению, расширение кластера и предоставление статуса партнера Украине является для посольства Латвии символичным событием, учитывая вторую годовщину начала войны РФ в Украине.

"Это очень символично и свидетельствует о солидарности. Я хотела бы подчеркнуть, что делегация ЕС не является членом кластера, однако они являются нашими стратегическими партнерами, и мы тесно сотрудничаем с представительством ЕС в Азербайджане по всем мероприятиям, представляя культуру ЕС здесь, в Азербайджане, и создавая общие проекты", - подытожила советник посольства.