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Латвия намерена развивать культурное сотрудничество между членами EUNIC и Азербайджаном

Латвия намерена развивать культурное сотрудничество между членами EUNIC и Азербайджаном Латвия намерена дальше развивать культурное сотрудничество между членами Кластера Объединения институтов культуры стран Европейского союза (European Union National Institutes for Culture) и Азербайджаном.
Kультурная политика
23 февраля 2024 г. 17:35
Латвия намерена развивать культурное сотрудничество между членами EUNIC и Азербайджаном

Латвия намерена продолжать развивать культурное сотрудничество между членами Кластера Объединения институтов культуры стран Европейского союза (European Union National Institutes for Culture) и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом журналистам заявила советник посольства Латвии в Азербайджане Виа Буша.

"Мы рады тому, что за время нашего председательства в кластере появилось больше новых членов, ассоциированных членов – посольства Грузии, Молдовы, а Украина стала партнером. Это означает, что мы сможем проводить больше мероприятий по продвижению нашей культуры, строить культурные мосты между нашими странами и Азербайджаном", - сказала В. Буша.

По ее мнению, расширение кластера и предоставление статуса партнера Украине является для посольства Латвии символичным событием, учитывая вторую годовщину начала войны РФ в Украине.

"Это очень символично и свидетельствует о солидарности. Я хотела бы подчеркнуть, что делегация ЕС не является членом кластера, однако они являются нашими стратегическими партнерами, и мы тесно сотрудничаем с представительством ЕС в Азербайджане по всем мероприятиям, представляя культуру ЕС здесь, в Азербайджане, и создавая общие проекты", - подытожила советник посольства.

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Версия на азербайджанском языке Latviya EUNIC üzvləri ilə Azərbaycan arasında mədəni əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir
Версия на английском языке Latvia eyes developing cultural co-op between EUNIC members, Azerbaijan

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