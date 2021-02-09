Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО

"Министерство культуры Украины и в дальнейшем будет прилагать усилия для укрепления сотрудничества с Азербайджаном"

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к министерству культуры Азербайджана с просьбой рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО.

Об этом в интервью Report заявила заместитель Министра культуры и информационной политики Украины о вопросам европейской интеграции Светлана Фоменко.

"Министерство культуры и информационной политики Украины в рамках своей компетентности и в дальнейшем будет прилагать усилия для укрепления сотрудничества с Азербайджанской Республикой, в частности в рамках ЮНЕСКО. Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к Министерству культуры Азербайджана с просьбой рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества по созданию трансграничной номинации, ведь украинская археологическая памятка "Каменная могила" и азербайджанский объект ЮНЕСКО "Культурный пейзаж наскальных рисунков Гобустана" имеют общий критерий для определения выдающейся универсальной ценности, являются уникальным, исключительным свидетельством культурной традиции и древних цивилизаций", - заявила замминистра.

С. Фоменко напомнила, что правовой основой обеспечения развития сотрудничества Украины с Азербайджаном в сфере культуры является Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и искусств между Министерством культуры и искусств Украины и Министерством культуры Азербайджанской Республики от 1997 года. "В течении последних лет в рамках данного Соглашения, а также Программы сотрудничества в сфере культуры и искусств между Министерством культуры Украины и Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики на 2016-2020 гг украинские деятели культуры, творческие коллективы, специалисты в сфере культуры принимали активное участие в международных выставках, фестивалях, конкурсах, симпозиумах, конференциях, семинарах и других культурных мероприятиях, которые проводились на территории Азербайджана, а азербайджанские деятели культуры и искусств принимали участие в соответствующих международных мероприятиях, которые проводились на территории Украины. Активное сотрудничество происходит также в сфере музейного дела, в частности стоит отметить сотрудничество Национального музея Тараса Шевченко и Национального музея искусств Азербайджана, Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и Государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг", а также Центра научной реставрации музейных ценностей и реликвий Министерства культуры Азербайджанской Республики", - заявила замминистра.

Она добавила, что сотрудничество в сфере туризма между Украиной и Азербайджаном регулируется Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере туризма от 1999 года: "В соответствии со статьей 6 вышеуказанного соглашения 18 декабря 2020 года в формате видеоконференции состоялось Первое заседание Рабочей группы по сотрудничеству в сфере туризма, во время которого стороны обсудили пути сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в сфере туризма, в том числе с учетом последствий пандемии COVID-19, потенциал развития сотрудничества в сфере оздоровительного туризма и другое".

При этом, по словам замминистра, в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, практическая деятельность в сфере культуры и туризма между странами была ограниченной.

Марина Гончарук