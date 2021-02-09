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Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе

Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе Министерство культуры Украины готово сотрудничать с Азербайджаном в сфере охраны культурного наследия
Kультурная политика
9 февраля 2021 г. 10:05
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
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"Министерство культуры и информационной политики Украины всячески осуждает любые попытки и факты разрушения объектов культурного наследия, в частности, на территориях, которые находятся под оккупацией".

Об этом в интервью Report заявила заместитель Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам европейской интеграции Светлана Фоменко, комментируя факты разрушения армянами азербайджанского культурного, архитектурного наследия на территориях, находившихся под оккупацией Армении около 30 лет.

Замминистра отметила, что министерство культуры и информационной политики Украины готово сотрудничать с Азербайджаном в сфере охраны культурного наследия в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры и искусств между Министерством культуры и искусств Украины и Министерством культуры Азербайджанской Республики.

Марина Гончарук

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Qarabağda mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasını pisləyir

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