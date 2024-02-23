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Андреа Макканико: Культура - одно из ключевых направлений в сотрудничестве с Азербайджаном

Андреа Макканико: Культура - одно из ключевых направлений в сотрудничестве с Азербайджаном Культура для Итальянского торгового агентства (ИТА) одно из ключевых направлений в сотрудничестве с Азербайджаном.
Kультурная политика
23 февраля 2024 г. 12:26
Андреа Макканико: Культура - одно из ключевых направлений в сотрудничестве с Азербайджаном

Культура для Итальянского торгового агентства (ИТА) одно из ключевых направлений в сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом в интервью Report сказал директор ИТА в Баку Андреа Макканико.

"Для нас культурный аспект имеет большее значение, чем бизнес. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы в Азербайджане осознавали, что за производством высококачественных итальянских костюмов, вкусной еды и изысканного вина стоит богатая история и культура. Мы организуем различные мероприятия, нацеленные на демонстрацию того, как готовить по-итальянски, настоящее Made in Italy, настоящую Италию. Мы также стремимся обучить сотрудников гостинично-ресторанного бизнеса различать истинное итальянское качество. Благодаря этим усилиям у нас сложились отличные отношения с местными ресторанами и барами", - сказал он.

По его словам, идея заключается в том, чтобы поддерживать представителей сферы услуг в попытках внедрить итальянский опыт, оценивать реакцию азербайджанских клиентов и, возможно, внести элементы итальянского образа жизни в местную культуру.

С полным текстом интервью с Андреа Макканико можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Andrea Maccanico: Culture - one of key areas in co-op with Azerbaijan

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