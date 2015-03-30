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    ​Абульфас Гараев посетил относящийся к неолиту памятник "Гейтепе" - ФОТО

    Министр поддержал идею создания Археологического парка и Села эпохи неолит

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В ходе визита в Товузский район министр культуры и туризма Абульфас Гараев посетил относящееся к VI тыс. до н.э. место древнего поселения людей - "Гейтепе". Об этом Report сообщили в НАНА.

    Исследователь памятника, доктор философии по истории Фархад Гулиев проинформировал присутствующих о предварительных результатах проведенных в "Гейтепе" археологических исследований и добавил, что подобные памятники представляют важное значение для общества.

    Министр положительно расценил проведенные в "Гейтепе" исследования и заявил, что идея о создании "Археологического парка" и "Села эпохи неолит" является интересной.

    Абульфас Гараев также ознакомился с работами, проводимыми в соответствии с утвержденным президентом Ильхамом Алиевым в апреле 2012 года распоряжением о создании Археологического парка "Гейтепе", и высказал свои предложения.  

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