​Абульфас Гараев посетил относящийся к неолиту памятник "Гейтепе" - ФОТО

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В ходе визита в Товузский район министр культуры и туризма Абульфас Гараев посетил относящееся к VI тыс. до н.э. место древнего поселения людей - "Гейтепе". Об этом Report сообщили в НАНА.

Исследователь памятника, доктор философии по истории Фархад Гулиев проинформировал присутствующих о предварительных результатах проведенных в "Гейтепе" археологических исследований и добавил, что подобные памятники представляют важное значение для общества.

Министр положительно расценил проведенные в "Гейтепе" исследования и заявил, что идея о создании "Археологического парка" и "Села эпохи неолит" является интересной.

Абульфас Гараев также ознакомился с работами, проводимыми в соответствии с утвержденным президентом Ильхамом Алиевым в апреле 2012 года распоряжением о создании Археологического парка "Гейтепе", и высказал свои предложения.