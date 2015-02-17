​Абульфас Гараев вручил ордена "Шохрат" деятелям культуры

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев вручил деятелям культуры государственные награды, которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, орденом "Шохрат" были награждены заслуженный архитектор, действительный член Международной академии архитектуры стран Востока Рахим Мами оглы Сейфуллаев, директор Азербайджанской государственной типографии, президентский стипендиат Азер Абдулла оглы Мустафазаде и директор Азербайджанского музея ковра, доктор искусствоведения Ройа Тагиева.

Министр поздравил деятелей культуры от имени главы государства и подчеркнул большие заслуги каждого из них в сфере их деятельности.

Было отмечено, что глава государства высоко оценил заслуги архитектора Рахима Сейфуллаева в создании ряда культурных объектов в стране, Азера Мустафазаде в деле усовершенствования типографской деятельности в стране и Ройи Тагиевой в деятельности Музея ковра, а также в развитии декоративно-прикладного искусства.