“Зиря” одержала очередную победу в азербайджанской Премьер-лиге по футболу

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Команда “Зиря” одержала очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана.

Как передает Report, в рамках VIII тура представители столичного поселка принимали “Капаз” и выиграли со счетом 3:0.

Коллектив во главе с Айханом Аббасовым добыл 3 очка благодаря дублю Тамкина Халилзадэ и голу Ричарда Гадзена .

После этой победы турнирное положение команды не изменилось. “Зиря” с 18 очками на 2-м месте, а “Kапаз” – с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.

Отметим, что в первый игровой день “Карабах ” одолел “Интер” со счетом 2:0. Сегодня пройдет еще одна игра тура. В Сумгаите одноименный коллектив примет “Габалу”. Последняя игра тура состоится завтра, 15 октября. Столичный “Сабаил” сойдется в противостоянии с “Нефтчи”.

"Зиря” – "Kапаз” 3:0

Голы: Тамкин Xалилзадэ 47, 64; Ричард Гадзе 76.

Арбитры: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Джамиль Гулиев, Эльвин Аскеров.

Представитель: Вагиф Давудов.

Судья-инспектор: Ахмедага Джаббаров.

Стадион спорткомплекса Зиря