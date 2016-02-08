Первый турнир Каспийской юношеской баскетбольной лиги пройдет в Астрахани

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Первый турнир Каспийской юношеской баскетбольной лиги среди юношей 1998-2000 годов рождения пройдет с 17 по 22 февраля в Астрахани. Как сообщает Report со ссылкой на министерство спорта Астраханской области, соревнования пройдут в два этапа.

На турнир приедут восемь команд из Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркменистана и других стран.

"На первом этапе команды сыграют четыре тура по круговой системе. Таким образом, они определяют места с 1-е по 8-е. Затем команды проводят финальную стадию по олимпийской системе (1-я - с 8-ой, 2-я - с 7-ой, 3-я - с 6-ой, 4-я - с 5-ой) и так до финала, определяя окончательное распределение мест. Финальные соревнования намечены на октябрь 2016 года в городе Ашхабаде", - сообщили в министерстве.