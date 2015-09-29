​Сын Сабира Рустамханлы избран президентом клуба

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В руководстве волейбольного клуба "Azəryol" произошли изменения.

Как сообщили Report из Федерации волейбола Азербайджана, на должность президента клуба избран Джамиль Рустамханлы. На новой должности он сменит Джавида Гурбанова. Исполнительным директором "Azəryol" стал Юсиф Атакишиев, а главным тренером - Александр Червяков.

Бывший исполнительный директор клуба Зохраб Гезельбейли приступил к работе в клубе "Azərreyl" на той же должности, а должность главного тренера поручена Бюлент Карслыоглу. Что же касается "железнодорожников", их нового президента пока не назначали.

Отметим, что Джамиль Рустамханлы занимает должность зампреда ОАО "Azəryolservis". Он - сын народного писателя, депутата Сабира Рустамханлы. А Джавид Гурбанов является бывшим председателем "Azəryolservis" и нынешним руководителем ОАО "Azərbaycan Dəmir Yolları".