Стадион ABU Arena в ближайшие дни будет переименован

Спортивный комплекс ABU Arena, предназначенный для национальных команд и клубов Азербайджана по гандболу, в ближайшие дни будет переименован в "ФГА Арена".

Спортивный комплекс ABU Arena, предназначенный для национальных команд и клубов Азербайджана по гандболу, в ближайшие дни будет переименован в "ФГА Арена".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Федерации гандбола Азербайджана (ФГА) Пунхан Мурсалиев.

По словам представителя Федерации, за короткий срок проделана большая работа: "В спортивном зале, раздевалках и комнатах для отдыха завершены ремонтные работы. В спортивном сооружении, построенном в 2004 году, созданы все условия и оно предоставлено в распоряжение гандболистов".