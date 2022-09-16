О нас

Стадион ABU Arena в ближайшие дни будет переименован

Стадион ABU Arena в ближайшие дни будет переименован Спортивный комплекс ABU Arena, предназначенный для национальных команд и клубов Азербайджана по гандболу, в ближайшие дни будет переименован в "ФГА Арена".
Командные
16 сентября 2022 г. 11:41
Стадион ABU Arena в ближайшие дни будет переименован

Спортивный комплекс ABU Arena, предназначенный для национальных команд и клубов Азербайджана по гандболу, в ближайшие дни будет переименован в "ФГА Арена".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Федерации гандбола Азербайджана (ФГА) Пунхан Мурсалиев.

По словам представителя Федерации, за короткий срок проделана большая работа: "В спортивном зале, раздевалках и комнатах для отдыха завершены ремонтные работы. В спортивном сооружении, построенном в 2004 году, созданы все условия и оно предоставлено в распоряжение гандболистов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "ABU Arena" yaxın günlərdə yeni adla fəaliyyətə başlayacaq

Другие новости из категории

Мужская сборная Италии в четвертый раз выиграла чемпионат мира по волейболу
Мужская сборная Италии в четвертый раз выиграла чемпионат мира по волейболу
12 сентября 2022 г. 02:55
ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки обеспечили путевку в финальный этап
ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки обеспечили путевку в финальный этап
11 сентября 2022 г. 00:15
Определились все полуфиналисты чемпионата мира по волейболу
Определились все полуфиналисты чемпионата мира по волейболу
9 сентября 2022 г. 03:18
Чемпионат мира: Определился соперник Италии по полуфиналу
Чемпионат мира: Определился соперник Италии по полуфиналу
8 сентября 2022 г. 02:09
Стадион ABU Arena будет переименован
Стадион ABU Arena будет переименован
6 сентября 2022 г. 12:23
ФИБА отклонила протест сборной Турции на результат матча с Грузией
ФИБА отклонила протест сборной Турции на результат матча с Грузией
6 сентября 2022 г. 05:38
Баскетболист сборной Турции подвергся нападению в Грузии
Баскетболист сборной Турции подвергся нападению в Грузии
5 сентября 2022 г. 19:23
Чемпионат мира 2023 года по стрельбе перенесли из России в Азербайджан
Чемпионат мира 2023 года по стрельбе перенесли из России в Азербайджан
3 сентября 2022 г. 23:17
ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки потерпели первое поражение
ЕВРО-2023: Азербайджанские волейболистки потерпели первое поражение
3 сентября 2022 г. 21:10
ЕВРО-2023: Волейболистки сборной Азербайджана одержали третью победу кряду
ЕВРО-2023: Волейболистки сборной Азербайджана одержали третью победу кряду
28 августа 2022 г. 19:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi