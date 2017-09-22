Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Прошли еще две встречи чемпионата Европы по волейболу среди женщин.
Как сообщает Report, в рамках I тура встретились коллективы из групп B и D.
На встрече в Тбилиси сборная Италии обыграла хозяев поля со счетом 3:0.
А в Гейгеле с тем же счетом сборная Сербии превзошла чешскую команду.
чемпионат Европы
I тур
группа B
Италия - Грузия 3:0 (25:14, 25:12, 25:12)
Тбилиси. Новый дворец спорта
группа D
Сербия - Чехия 3:0 (25:22, 25:16, 25:23)
Гейгель. Спортивный олимпийский комплекс.
Valeh DadaşovАвтор новости
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