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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Прошли еще две встречи чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Как сообщает Report, в рамках I тура встретились коллективы из групп B и D.

На встрече в Тбилиси сборная Италии обыграла хозяев поля со счетом 3:0.

А в Гейгеле с тем же счетом сборная Сербии превзошла чешскую команду.

чемпионат Европы

I тур

группа B

Италия - Грузия 3:0 (25:14, 25:12, 25:12)

Тбилиси. Новый дворец спорта

группа D

Сербия - Чехия 3:0 (25:22, 25:16, 25:23)

Гейгель. Спортивный олимпийский комплекс.