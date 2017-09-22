 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прошли еще две встречи чемпионата Европы по волейболу среди женщин

    Италия обыграла Грузию, а Сербия - Чехию© Foto: Report.az

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Прошли еще две встречи чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

    Как сообщает Report, в рамках I тура встретились коллективы из групп B и D.

    На встрече в Тбилиси сборная Италии обыграла хозяев поля со счетом 3:0.

    А в Гейгеле с тем же счетом сборная Сербии превзошла чешскую команду.

    чемпионат Европы

    I тур

    группа B

    Италия - Грузия 3:0 (25:14, 25:12, 25:12)

    Тбилиси. Новый дворец спорта

    группа D

    Сербия - Чехия 3:0 (25:22, 25:16, 25:23)

    Гейгель. Спортивный олимпийский комплекс. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi