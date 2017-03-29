Оглашен состав сборной Молдовы по футзалу на игры с Азербайджаном

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Оглашен состав сборной Молдовы по футзалу, которая проведет два товарищеских матча со сборной Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футзала Молдовы, главный тренер Владимир Вусатый отправил приглашения 14-ти футзалистам. Однако румынский клуб "Юнайтед Галац" не разрешил Адриану Лашку и Константину Бурдужелу играть эти матчи в составе сборной.

Вратари: Олег Китороагэ ("Классик"), Николай Нягу ("Торун", Польша).

Полевые игроки: Кристиан Обадэ, Сергей Такот, (оба "Аутобергамо", Румыния), Сергей Николайчук, Александр Цимбалист, Андрей Негара, Леонид Подлеснов (все "Классик"), Николай Игнат, Штефан Козарюк (оба "Балкан Фармасьютикалс"), Лилиан Гуцу ("Виктория Буюкань"), Сергей Мунтяну ("Прогресс").

Отметим, что оба матча пройдут в Бакинском дворце спорта 29-30 марта и начнутся в 18:30.