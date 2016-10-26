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    Известный баскетболист избран президентом Федерации баскетбола Турции

    За него проголосовали 113 из 143 участников съезда

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Хидаят Тюркоглу избран президентом Федерации баскетбола Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, 26 октября в Анкаре состоялся очередной съезд федерации.

    Согласно информации, он был единственным кандидатом в президенты, за него проголосовали 113 из 143 участников съезда.

    Отметим, что  Хидаят Тюркоглу родился 19 марта 1979 года в районе Байрампаша Стамбула. Он 269 раз  выступил в составе сборной Турции. Бывший нападающий в течение 20 лет играл в различных клубах НБА. 

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