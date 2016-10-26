Известный баскетболист избран президентом Федерации баскетбола Турции

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Хидаят Тюркоглу избран президентом Федерации баскетбола Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, 26 октября в Анкаре состоялся очередной съезд федерации.

Согласно информации, он был единственным кандидатом в президенты, за него проголосовали 113 из 143 участников съезда.

Отметим, что Хидаят Тюркоглу родился 19 марта 1979 года в районе Байрампаша Стамбула. Он 269 раз выступил в составе сборной Турции. Бывший нападающий в течение 20 лет играл в различных клубах НБА.